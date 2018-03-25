В Башкирии в пожаре погиб мужчина, эвакуированы 26 человек

Вчера, 24 марта, в одном из многоквартирных домов Белорецка произошел пожар со смертельным исходом. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по РБ.

По уточненным данным, пожар произошел днем в доме по улице Карла Маркса. Возгорание началось в одной из квартир на первом этаже, в которой находились пожилые люди. Пожарных вызвали проходие, заметившие черный дым, шедший из оконной форточки.

Огнеборцы в процессе тушения вывели на улицу 26 жильцов дома.

В горевшей квартире в момент ЧП находились 65-летний мужчина и 96-летняя женщина. Их госпитализировали с отравлением угарным газом. 65-летний мужчина позже скончался в больнице.