В Башкирии в пожаре погиб мужчина, эвакуированы 26 человек
Сегодня, 10:01ПроисшествияТатьяна МайороваФото: 28 отряд ФПС по РБ
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Погибшим оказался 65-летний пенсионер.
Вчера, 24 марта, в одном из многоквартирных домов Белорецка произошел пожар со смертельным исходом. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по РБ.
По уточненным данным, пожар произошел днем в доме по улице Карла Маркса. Возгорание началось в одной из квартир на первом этаже, в которой находились пожилые люди. Пожарных вызвали проходие, заметившие черный дым, шедший из оконной форточки.
Огнеборцы в процессе тушения вывели на улицу 26 жильцов дома.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В горевшей квартире в момент ЧП находились 65-летний мужчина и 96-летняя женщина. Их госпитализировали с отравлением угарным газом. 65-летний мужчина позже скончался в больнице.
Обстоятельства происшедшего пожара уточняются.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей