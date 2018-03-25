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В Башкирии в пожаре погиб мужчина, эвакуированы 26 человек
Сюжеты:
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В Башкирии в пожаре погиб мужчина, эвакуированы 26 человек

Сегодня, 10:01ПроисшествияТатьяна МайороваФото: 28 отряд ФПС по РБ
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