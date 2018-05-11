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В Башкирии жители Белебея забили тревогу из-за нефтешламов
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В Башкирии жители Белебея забили тревогу из-за нефтешламов

Сегодня, 12:10ПроисшествияРазиф Абдуллин
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