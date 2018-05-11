В Башкирии жители Белебея забили тревогу из-за нефтешламов

8 мая депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин обратился к прокурору Башкирии Андрею Назарову с просьбой принять срочные меры прокурорского реагирования в связи с коллективным обращением жителей Белебея и Белебеевского района. В обращении к депутату они утверждают, что «в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года на территорию Белебея был незаконно ввезен и размещен на землях в черте населенного пункта существенный объем нефтяного шлама».

- Да, действительно, ко мне обратились жители, - подтвердил Медиакорсети Ильгам Галин. – Место размещения нефтешлама известно, кто разместил – нет. Люди волнуются за свое здоровье и здоровье своих детей.

В соцсети разместили карту с указанием места складирования нефтешламов. Фото: Вконтакте

Как сообщил Медиакорсети один из авторов обращения, нефтешламы разместили на территории механического завода и вблизи от полигона ТБО. Вчера, 10 мая, в город приезжала съемочная бригада БСТ, а сегодня ожидается приезд прокурорских работников. Собеседник склонен согласиться с оценкой вывезенного объема нефтешламов в 30 тысяч тонн.

- Полагаем, что подобная масштабная операция не могла произойти без покровительства районной администрации и силовых структур города, - пишут авторы коллективного обращения. – Никакой утилизации нефтешламов на заводе не ведется, оборудование отсутствует, специалистов в штате нет.

- С наступлением теплого времени года нефтяной шлам (является токсичным отходом 4-го класса опасности) начал интенсивно испарять нефтепродукты и выделять жидкие нефтяные фракции в почву, - обращают внимание жители. – Город Белебей не имеет источников питьевой воды из открытых водоемов и получает всю питьевую воду из артезианских скважин, то есть выделяемые нефтешламом нефтепродукты способны попасть в питьевую воду жителей Белебея.

- В Белебее проживают 60 000 человек, и все они в опасности, - считают авторы коллективного обращения.