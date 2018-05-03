Первых лиц Башкирии пригласили на экомитинг в Благовещенске

Активист и общественный эколог Геннадий Безносиков подал в правительство Башкирии уведомление о проведении 15 мая митинга в Благовещенске. Он объяснил необходимость митинга правом граждан на благополучную окружающую среду.

В уведомлении говорится, что митинг организуется в целях «выражения протеста против намечаемого строительства дополнительного полигона ТКО свыше 42 га на территории Благовещенского района». Новый полигон планируют построить на земле Новонадеждинского сельсовета.

На митинге планируется принять резолюцию о проведении местного референдума. Чтобы граждане могли сами решить, нужен им новый полигон или не нужен.

На митинг пригласили все заинтересованные стороны, персональные приглашения были отправлены в адрес главы Башкирии Рустэма Хамитова и спикера башкирского парламента Константина Толкачева. Заявленное количество участников митинга – 2500 человек.

Приглашены и потенциальные застройщики, представители ООО «Регион-Капитал», сообщил Медиакорсети Геннадий Безносиков.

- Их тоже пригласили, - сообщил он. – Тем более что они уже провели свою рекламно-агитационную компанию, они распространяли листовки, буклеты, видеоролики, и в соцсети Вконтакте в большой благовещенской группе уже идет обсуждение.

Активную поддержку организаторам митинга оказывают в Партии ветеранов России. Эта партия также пригласила первых лиц региона принять участие в митинге. 18 мая в Уфе в офисе партии пройдет круглый стол на эту актуальную для благовещенцев тему.

Конфликт вокруг строительства нового полигона ТКО тянется с прошлого года. Активисты утверждают, что он нарушает права граждан на благополучную окружающую среду, и без того сложную из-за наличия крупных промпредприятий. Инициаторы проекта уверяют, что он экологически чист и принесет району только пользу.