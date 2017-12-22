Борьба за мусор: Министру экологии Башкирии задали неудобные вопросы

Выступление министра Илдара Хадыева в Госсобрании Башкирии вызвало вопросы у депутатов.

Вчера, 21 декабря, в Уфе в рамках правительственного часа депутаты заслушали доклад министра природопользования и экологии Башкирии Илдара Хадыева.

Министр отрапортовал о суммах, потраченных в Башкирии на природоохранные мероприятия. Так в 2017 году в республике на эти цели было направлено 1 млрд 547 млн рублей. Для сравнения – в 2015 году эта сумма не превышала одного миллиарда (967,7 млн руб).

- Работа республики получила высокую оценку на федеральном уровне, - сказал Илдар Хадыев. – Нас наградили за активную экологическую политику, а в Экологическом рейтинге России республика заняла 4 место.

После бравого доклада о достижениях, министр не смог прокомментировать ситуацию с повышением содержания рутения в сентябре этого года, сославшись на то, что «это не в нашей компетенции». Но больше всего вопросов вызвала сфера переработки мусора. И это неслучайно. Ситуация с утилизацией твердо-бытовых отходов давно вызывает серьёзное недоумение общественников.

Так на вопрос депутата Эдуарда Мустафина о состоянии свалки в Черкассах, которая фактически выработала свой ресурс и представляет собой «мину замедленного действия», министр заявил, что предлагал альтернативу в Иглинском районе, но население категорически отказалось от полигона поблизости с их населенным пунктом. Складывается впечатление, что работа с гражданским обществом - самое слабое место экологического проекта министерства. К примеру, до сих пор продолжается противостояние в Благовещенске, где дело дошло до избиения эколога-общественника.

Также в замороженном состоянии и решение по полигону в Стерлитамаке - о чем задал вопрос министру депутат Артем Волков. По его словам, полигоны в Стерлитамаке, Салавате и Мелеузе переполнены. При этом современный полигон в Ишимбайском районе практически простаивает, у него минимальная нагрузка.

- Может ли министерство как-то на это повлиять? – спросил депутат.

Илдар Хадыев признался, что сейчас не сможет.

- Данная сфера совсем недавно попала в сферу региональной ответственности, - сказал он. – До этого муниципалитеты самостоятельно реализовали проекты в этой сфере, включая Ишимбай, Стерлитамак и Салават. Сегодня мы не можем рулить этими потоками, пока идет процесс установления отношений и логистики согласно территориальных схем, которые мы разрабатываем вместе с муниципалитетами. И здесь возможным решением может стать отраслевое разделение труда: кто-то перевозит мусор, кто-то его сортирует, кто-то перерабатывает. Весь юг – ваш. Бизнес должен договориться.

Справка редакции

Полигон ТБО в Стерлитамаке заполнен на 98%, остаток в 20 тысяч тонн практически реализован. Полигон находится в городской черте, на что муниципалитету неоднократно указывала прокуратура и Росприроднадзор. При этом проект второй очереди полигона получил отрицательное заключение госэкспертизы.