Сегодня утром в Гафурийском районе Башкирии произошёл пожар, в котором погиб ребёнок, сообщает Госкомитет по ЧС.

В доме проживала семья из пяти человек. В результате пожара здание было уничтожено. Четверым людям удалось спастись, однако в доме остался 12-летний ребёнок, который погиб. В настоящее время выясняются обстоятельства причины пожара. На месте происшествия руководство провело рабочее совещание. Напомним, вчера ночью в селе Ишмурзино Баймакского района Башкирии сгорел бревенчатый дом. К сожалению, спасатели обнаружили тела 27-летних мужчины и женщины, а также двоих детей.

