В Башкирии в бревенчатом доме произошёл пожар, где погибли сразу трое человек

Как рассказали Mkset в пресс-службе МЧС, информация о пожаре поступила в 02:34 от главы сельсовета — горел жилой бревенчатый дом размером 7×6 метров. Пожарные ликвидировали горение в 03:43. В пожаре погибли двое мужчин 35 лет и 31 года, а также 56-летняя женщина.