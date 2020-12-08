В Башкирии в бревенчатом доме произошёл пожар, где погибли сразу трое человек

Как рассказали Mkset в пресс-службе МЧС, информация о пожаре поступила в 02:34 от главы сельсовета — горел жилой бревенчатый дом размером 7×6 метров. Пожарные ликвидировали горение в 03:43. В пожаре погибли двое мужчин 35 лет и 31 года, а также 56-летняя женщина.
В тушении пожара было задействовано семь человек и три единицы спецтехники. Причины и обстоятельства пожара установят следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
Напомним, также сегодня ночью в селе Малый-Менеуз Бижбулякского района сгорел жилой дом. В пожаре погибли 27-летние мужчина и женщина и двое детей семи и четырех лет.