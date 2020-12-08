В Башкирии в бревенчатом доме произошёл пожар, где погибли сразу трое человек

В Башкирии в бревенчатом доме произошёл пожар, где погибли сразу трое человек

Вчера, 09:55ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня ночью в Башкирии произошёл ещё один пожар с погибшими. Огонь охватил жилой дом села Ишмурзинов Баймакского района.

Как рассказали Mkset в пресс-службе МЧС, информация о пожаре поступила в 02:34 от главы сельсовета — горел жилой бревенчатый дом размером 7×6 метров. Пожарные ликвидировали горение в 03:43. В пожаре погибли двое мужчин 35 лет и 31 года, а также 56-летняя женщина.

В тушении пожара было задействовано семь человек и три единицы спецтехники. Причины и обстоятельства пожара установят следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Напомним, также сегодня ночью в селе Малый-Менеуз Бижбулякского района сгорел жилой дом. В пожаре погибли 27-летние мужчина и женщина и двое детей семи и четырех лет.

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