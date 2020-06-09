В Башкирии трагически погибла женщина

По информации спасателей региона, сообщение о пожаре поступило в Центр управления кризисных ситуаций минувшей ночью в 00:29. Возгорание, отмечается в сообщении, произошло в Мелеузовском районе.

Как выяснилось, пожар начался в жилом доме в деревне Старая Казанковка на улице Нижняя и уже успел перекинуться на сарай.