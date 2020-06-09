В Башкирии трагически погибла женщина

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В МЧС по Башкирии сообщили подробности смертельного пожара.
По информации спасателей региона, сообщение о пожаре поступило в Центр управления кризисных ситуаций минувшей ночью в 00:29. Возгорание, отмечается в сообщении, произошло в Мелеузовском районе.
Как выяснилось, пожар начался в жилом доме в деревне Старая Казанковка на улице Нижняя и уже успел перекинуться на сарай.
Когда спасатели начали тушить огонь, то увидели тело погибшей 52-летней женщины, которая предварительно скончалась в пожаре. Причины пожара выясняются.
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