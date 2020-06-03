Фото: pxhere.com
СК проверит обстоятельства пожара в петербургской больнице
Сегодня, 18:12Происшествия
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Следователи выясняют обстоятельства пожара в больнице имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб пациент.
Как пишет RT, правоохранители хотят установить причину возгорания, найти виновника, если он есть, и обстоятельства гибели пациента.
По данным спасателей, пожар возник в результате курения.
Отмечается, что огонь был ликвидирован персоналом учреждения.
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