Главы Тверской области и «Россетей» обсудили профилактику пожаров в регионе

Ливинский осуществил осмотр территории и сил, поучаствовав в координационном совещании и поделившись информацией о противопожарных подготовительных мероприятиях регионального энергокомплекса. Вместе с тем в ходе рабочего визита Ливинский провел встречу с главой области Игорем Руденей.

NewsNN пишет, что со слов Ливинского, в группе компаний «Россети» утвержден механизм расчета риска пожароустойчивости регионов. За счет этого решения обеспечивается эффективное определение стратегии безопасного и надежного потребительского электроснабжения.

Филиал «Россети Центр» – «Тверьэнерго» на 2018-2020 годы запланировал расчистку более чем девятнадцати тысяч гектаров и расширение порядка двух тысяч гектаров просек ВЛ напряжением до ста десяти киловольт. Бюджет на этот период составил примерно один миллиард рублей.

Глава МЧС Евгений Зиничев акцентировал внимание на межведомственном сотрудничестве при прогнозировании и предотвращении пожарной опасности. Он отметил обеспокоенность готовностью к пожароопасному периоду незадействованных электрообъектов, сетей СНТ и мелких ТСО. Нужно консолидировать сети, применив к активам единые требования по техническому состоянию и надежности электроснабжения.