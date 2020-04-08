В Башкирии поймали выстрелившего несколько раз в голову 36-летнего мужчину
8 апреля, 19:04ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МедиаКорСеть
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Нападение произошло в октябре прошлого года в Салавате.
Пресс-служба башкирского управления Следственного комитета сообщила, что подозреваемый напал возле клуба в Салавате 13 октября 2019 года на 45-летнего жителя, пока тот находился в машине, и несколько раз выстрелил в лицо.
Следователи уточняют, что пистолет, который использовал стрелявший, был травматическим. Остановиться злоумышленник смог только после того, как потратил всю обойму.
Когда 36-летний нападавший узнал о возбуждении уголовного дела по факту покушения, то пустился в бега и скрывался несколько месяцев. Задержать его удалось только в апреле 2020 года. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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