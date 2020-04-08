В Башкирии поймали выстрелившего несколько раз в голову 36-летнего мужчину

Пресс-служба башкирского управления Следственного комитета сообщила, что подозреваемый напал возле клуба в Салавате 13 октября 2019 года на 45-летнего жителя, пока тот находился в машине, и несколько раз выстрелил в лицо.

Следователи уточняют, что пистолет, который использовал стрелявший, был травматическим. Остановиться злоумышленник смог только после того, как потратил всю обойму.