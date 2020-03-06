В Уфе 31-летний мужчина напал с ножом на посетителя магазина
6 марта, 12:06ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Ранее судимый житель столицы таким образом защищал девушек от перепалки.
В Уфе произошло нападение на посетителя магазина с ножом. В преступлении признался 31-летний уфимец, передали в МВД по Башкирии.
В пресс-службе ведомства уточнили, что ранение пострадавший получил во время драки. У мужчины был конфликт чуть ранее с двумя девушками, одна из которых позвала на защиту своего знакомого. Тот знакомый в какой-то момент решил перейти от кулаков к ножу и ударил потерпевшего в спину.
Сейчас о состоянии раненного информации нет, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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