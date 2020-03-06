В Уфе 31-летний мужчина напал с ножом на посетителя магазина

В Уфе произошло нападение на посетителя магазина с ножом. В преступлении признался 31-летний уфимец, передали в МВД по Башкирии.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ранение пострадавший получил во время драки. У мужчины был конфликт чуть ранее с двумя девушками, одна из которых позвала на защиту своего знакомого. Тот знакомый в какой-то момент решил перейти от кулаков к ножу и ударил потерпевшего в спину.