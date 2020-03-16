Женщина из Башкирии напала с ножом на своего возлюбленного
16 марта, 15:05ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Женщина таким образом отомстила за нанесенные оскорбления.
В МВД по Башкирии сообщили о нападении на 39-летнего супруга. Оказалось, что нападавшей была его 43-летняя супруга. Женщина сама позвонила в полицию и больницу.
По данным полицейских, возлюбленные в тот день вместе распивали алкоголь, когда мужчина начал оскорблять жену, на что она ответила ему тем, что воткнула в живот нож. После нападения, она аккуратно пометила нож в пакетик, так как видела в фильмах, что там делают полицейские, и передала его в таком виде правоохранителям.
Мужчина сейчас находится в больнице, против женщины возбуждено уголовное дело.
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