Женщина из Башкирии напала с ножом на своего возлюбленного

В МВД по Башкирии сообщили о нападении на 39-летнего супруга. Оказалось, что нападавшей была его 43-летняя супруга. Женщина сама позвонила в полицию и больницу.

По данным полицейских, возлюбленные в тот день вместе распивали алкоголь, когда мужчина начал оскорблять жену, на что она ответила ему тем, что воткнула в живот нож. После нападения, она аккуратно пометила нож в пакетик, так как видела в фильмах, что там делают полицейские, и передала его в таком виде правоохранителям.