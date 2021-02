В Уфе столкнулись два автобуса: есть пострадавшие

Накануне после полудня на остановке общественного транспорта «Фирма Мир» столкнулись автобус «Mercedes-Benz» и ПАЗ. В результате аварии пострадали три человека, сообщает глава ГИБДД по республике Динар Гильмутдинов.

На проспекте Октября 48-летний уфимец за рулем автобуса «Mercedes-Benz» столкнулся с попутным автобусом ПАЗ. Две женщины 35 и 37 лет, а также 17-летний молодой человек из первого авто обратились в больницу. Как сообщает Динар Гильмутдинов, «Mercedes» двигался по маршруту «мкр.Белореченский — 75 школа», в салоне находились десять пассажиров. Второй автобус следовал от ТК Сипайловский до Красинского рынка с 20-ю пассажирами. Глава ГИБДД отметил, что данный участок дороги является аварийным. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. По данным ГИБДД, вчера в Башкирии случилось четыре ДТП, в которых пострадали шесть человек. Кроме того, за сутки зарегистрировано порядка 2200 нарушений ПДД, задержаны 48 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

