В Башкирии суд избрал меру пресечения в отношении водителя автобуса, где погибли дети

Напомним, авария произошла 10 января, в Салаватском районе Башкирии. На трассе столкнулись два автобуса «Ford Transit», которые двигались по встречным полосам. В аварии погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии из-за аварии оказались две сестры из Уфы. Старшая из них скончалась накануне, за жизнь 15-летней девушки продолжают бороться врачи. Ещё 12 человек получили различные травмы, в том числе четверо несовершеннолетних.