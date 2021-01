В Башкирии суд избрал меру пресечения в отношении водителя автобуса, где погибли дети

Салаватский межрайонный суд Башкирии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из водителей автобусов «Форд Транзит». Напомним, ранее в аварии с двумя автобусами скончались три человека.

— Предполагаемый виновник аварии обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ, за совершение которого предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, — отметили в объединенной пресс-службе судов. Известно, что смягчающими обстоятельствами для 36-летнего мужчины стало отсутствие судимостей и наличие трех маленьких детей. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Напомним, авария произошла 10 января, в Салаватском районе Башкирии. На трассе столкнулись два автобуса «Ford Transit», которые двигались по встречным полосам. В аварии погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии из-за аварии оказались две сестры из Уфы. Старшая из них скончалась накануне, за жизнь 15-летней девушки продолжают бороться врачи. Ещё 12 человек получили различные травмы, в том числе четверо несовершеннолетних.

