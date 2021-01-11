В больнице скончалась еще одна жертва аварии с автобусами в Башкирии

Напомним, авария произошла накануне, 10 января, в Салаватском районе Башкирии. На трассе столкнулись два автобуса «Ford Transit», которые двигались по встречным полосам.
В аварии погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии из-за аварии оказались две сестры из Уфы. Старшая из них скончалась сегодня, за жизнь 15-летней девушки продолжают бороться врачи. Ещё 12 человек получили различные травмы, в том числе четверо несовершеннолетних.
Ранее Дуванский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Башкирии возбудил уголовное дело. Проводится проверка.