В больнице скончалась еще одна жертва аварии с автобусами в Башкирии

В Башкирии скончалась 18-летняя девушка, которая пострадала в аварии с автобусами. Минувшие сутки врачи боролись за её жизнь в реанимации, однако спасти ее так и не удалось. Об этом Mkset сообщили в региональном Минздраве.

Напомним, авария произошла накануне, 10 января, в Салаватском районе Башкирии. На трассе столкнулись два автобуса «Ford Transit», которые двигались по встречным полосам. В аварии погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии из-за аварии оказались две сестры из Уфы. Старшая из них скончалась сегодня, за жизнь 15-летней девушки продолжают бороться врачи. Ещё 12 человек получили различные травмы, в том числе четверо несовершеннолетних. Ранее Дуванский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Башкирии возбудил уголовное дело. Проводится проверка.

