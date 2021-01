В числе пострадавших — один несовершеннолетний.

Авария произошла утром 30 января в г. Октябрьский на проспекте Ленина. Как сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге, 49-летний местный житель за рулем автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным снегоуборочным грузовиком КамАЗ. В результате аварии одна пассажирка получила травмы, всего за медпомощью обратились семь человек, в том числе один 17-летний. В момент столкновения в салоне автобуса находилось 12 пассажиров. Автобус выполнял второй рейс по маршруту «35 микрорайон — 16 школа». Как сообщает Динар Гильмутдинов, проведенные профилактические рейды позволили задержать и отстранить от управления транспортными средствами 67 нетрезвых водителей, было выявлено более 3 тыс. нарушений ПДД.

