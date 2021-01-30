В результате аварии одна пассажирка получила травмы, всего за медпомощью обратились семь человек, в том числе один 17-летний. В момент столкновения в салоне автобуса находилось 12 пассажиров. Автобус выполнял второй рейс по маршруту «35 микрорайон — 16 школа».