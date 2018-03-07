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Минобороны России уточнило данные о погибших при крушении Ан-24 в Сирии
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Минобороны России уточнило данные о погибших при крушении Ан-24 в Сирии

Сегодня, 09:41ПроисшествияНаталья КузнецоваФото: ria.ru
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