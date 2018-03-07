Минобороны России уточнило данные о погибших при крушении Ан-24 в Сирии

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 6 марта днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны России, на борту военно-транспортного самолета Ан-26 находились 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил России.

- В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было, — говорится в сообщении.