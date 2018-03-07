Минобороны России уточнило данные о погибших при крушении Ан-24 в Сирии
Сегодня, 09:41ПроисшествияНаталья КузнецоваФото: ria.ru
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Гражданских лиц на борту самолета не было.
Российский военно-транспортный самолет Ан-26 6 марта днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны России, на борту военно-транспортного самолета Ан-26 находились 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил России.
- В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было, — говорится в сообщении.
Отмечается также, что во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) – Хмеймим. Командир экипажа – летчик 1-го класса.
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