Новая трагедия в небе: в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет

В ходе поисковой операции МЧС подтвердило факт крушения воздушного судна.

Сегодня, 11 февраля, стало известно, что в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет АН-148. Об этом журналистам сообщили в МЧС России.

По уточненным данным, самолет пропал с радаров вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Он выполнял рейс из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек, в том числе 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

В ходе поиск4овой операции были обнаружены обломки воздушного судна в районе поселка Аргуново в Раменской районе Московской области.

- Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было, - сказал источник агентства Интерфакс в правоохранительных органах. На месте крушения работают спасатели.

Как сообщили в следкоме, по факту крушения самолета возбуждено дело о нарушении правил полетов. По данным "Медузы", самолет столкнулся в воздухе с вертолетом "Почты России", так что число погибших может быть больше первоначальных данных. Сведения о ходе расследования авиакатастрофы ежеминутно обновляются. "Медуза" ведет текстовую трансляцию.