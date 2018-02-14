В Уфе осужден мужчина, пошутивший насчет бомбы в багаже самолета
Советский районный суд Уфы вынес решение по делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Подсудимым был уфимец, который 8 декабря прошлого года, находясь в уфимском аэропорту, подошел к таможенному инспектору и сообщил, что, по его данным, в багаже заложено взрывное устройство. Об этом Медиакорсети сообщила помощник Уфимского транспортного прокурора Екатерина Байбурина.
При этом мужчина совершенно четко отдавал себе отчет в том, что эта информация не соответствует действительности. С его стороны это была неудачная шутка.
В итоге были проведены эвакуация людей из здания аэропорта и проверка багажа на наличие взрывчатых веществ. Пришлось отложить вылет нескольких авиарейсов. К счастью, никакой бомбы так и не было обнаружено.
И вот, спустя два месяца после того инцидента в аэропорту, состоялся суд, который назначил подсудимому «шутнику» штраф. В ведомстве, однако, отказались назвать точную его сумму.