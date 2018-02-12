Среди погибших в самолете в Подмосковье оказались два уроженца Башкирии

25-летняя Кристина Алексеенко и 43-летний Юрий Ямаев разбились вместе с остальными 63 пассажирами авиарейса Москва-Орск.

Сегодня, 12 февраля, стало известно, что среди пассажиров разбившегося накануне в Подмосковье самолета Ан-148, находись двое уроженцев Башкирии. Оба они долгое время жили в Башкирии, но потом по семейным или служебным обстоятельствам переехали в другие регионы.

Как стало известно Медиакорсети, 43-летний Юрий Ямаев перебрался в Москву несколько лет назад. Он являлся бизнес-коучем и пользовался репутацией профессионала высокого уровня. Мужчина летел в Орск по служебным делам как представитель банка, в котором он работал.

У Юрия Ямаева остались жена и дочь. Пока не решен вопрос о том, где он будет похоронен – в Москве или в Уфе.

25-летняя Кристина Алексеенко (по паспорту Крискентия). Девушка жила ранее в башкирском городе Межгорье и не так давно переселилась в Астрахань. Вместе с двумя коллегами из колл-центра службы такси Кристина летела в командировку. О ее гибели сообщила в группе «Подслушано Межгорье» подруга погибшей Анастасия Ашаева

- Кристиночка Алексеенко... Наша межгорьевская девушка, наша одноклассница... Замечательный, весёлый и отзывчивый человечек... Царство тебе небесное... Школа N2 и все мы тебя помним... Не описать ту боль, которую сейчас переживают родители и родные... Скорбим и разделяем это большое, ужасное горе вместе с ними, - написала в соцсети Анастасия. Соболезнования на ее страницу поступают почти ежеминутно.

Напомним, самолет Ан-148 разбился вчера, 11 февраля, в Раменском районе Московской области вскоре после взлета из аэропорта Домодедово. В самолете находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

По факту падения самолета следком возбудил дело.

Как следует из официального сообщения, родственники погибших получат около четырех миллионов рублей. Два миллиона являются суммой страхования, по 1 миллиону рублей из бюджетов Подмосковья и Оренбургской области. 25 тысяч рублей составляет пособие по погребению.