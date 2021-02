О происшествии стало известно сегодня около 14:00. Подробности случившегося рассказали в управлении гражданской защиты Уфы.

На улице Аграрной в Уфе произошел сход снега на мужчину, который очищал от него крышу частного дома. На месте работали спасатели и бригада скорой помощи. По прибытии сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС достали мужчину из завала, но, к сожалению, медработники констатировали смерть. В настоящее время проводится проверка произошедшего.

