В Уфе две женщины пострадали из-за падения снега с крыши

Инциденты произошли сегодня, 29 января. Один случай зафиксирован в Калининском районе, где пострадали две женщины, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

В первом случае снег упал с крыши административного здания на улице Цветочная. В результате этого пострадали две женщины 58 и 30 лет, а также был поврежден автомобиль «Лада Гранта». Пострадавших на скорой помощи доставили в больницу. После оказания помощи женщин отпустили домой. Просишествие проверят прокуратура и Следком Башкирии. Во втором случае, в Советской районе, пострадал только автомобиль «Тойота Приус», на который с крыши упал снег. Управлений гражданской защиты напоминает, что в городе сохраняется теплая погода, поэтому необходимо обращать внимание на то, есть ли угроза падения снега и наледи с крыш. Напомним, 25 января в Уфе с козырька балкона пятого этажа на женщину упала наледь. Пострадавшая была доставлена в больницу, после чего отпущена домой. По данным УГЗ, она проходила мимо здания по отмостке, когда на нёё упала наледь.

Related news: В Уфе на женщину упала наледь с балкона

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter