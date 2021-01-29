В Уфе две женщины пострадали из-за падения снега с крыши

В Уфе две женщины пострадали из-за падения снега с крыши

Вчера, 18:08ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Инциденты произошли сегодня, 29 января. Один случай зафиксирован в Калининском районе, где пострадали две женщины, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

В первом случае снег упал с крыши административного здания на улице Цветочная. В результате этого пострадали две женщины 58 и 30 лет, а также был поврежден автомобиль «Лада Гранта». Пострадавших на скорой помощи доставили в больницу. После оказания помощи женщин отпустили домой. Просишествие проверят прокуратура и Следком Башкирии.

Во втором случае, в Советской районе, пострадал только автомобиль «Тойота Приус», на который с крыши упал снег.

Управлений гражданской защиты напоминает, что в городе сохраняется теплая погода, поэтому необходимо обращать внимание на то, есть ли угроза падения снега и наледи с крыш.

Напомним, 25 января в Уфе с козырька балкона пятого этажа на женщину упала наледь. Пострадавшая была доставлена в больницу, после чего отпущена домой. По данным УГЗ, она проходила мимо здания по отмостке, когда на нёё упала наледь.

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