В Уфе две женщины пострадали из-за падения снега с крыши

В первом случае снег упал с крыши административного здания на улице Цветочная. В результате этого пострадали две женщины 58 и 30 лет, а также был поврежден автомобиль «Лада Гранта». Пострадавших на скорой помощи доставили в больницу. После оказания помощи женщин отпустили домой. Просишествие проверят прокуратура и Следком Башкирии.