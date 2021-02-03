В Уфе пострадала 4-летняя девочка из-за упавшего с крыши снега

В Уфе пострадала 4-летняя девочка из-за упавшего с крыши снега

Вчера, 08:41ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Накануне в Уфе произошло два происшествия с падением снега — в Калининском и Орджоникидзевском районах города. Есть пострадавшие, сообщает управление гражданской защиты.

Информация появилась о двух фактах падения снега. В результате инцидентов пострадали девочка 2016 года рождения, мужчина 1979 года рождения и женщина 1982 года рождения. После оказания помощи они были отпущены из больницы.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Предположительно, в Калининском районе (ул. Мушникова, 17/3) снег упал с крыши жилого дома, в в Орджоникидзевском (ул. Конституции, 13) — с крыши балкона, расположенного на третьем этаже.

Отметим, это уже не первый случай падения снега на людей. Ранее в Калининском районе Уфы снег сошел с крыши административного здания и обрушился на двух женщин. Им была оказана медицинская помощь, после чего они отправились домой.

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