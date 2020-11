В столице Башкирии объявлен в розыск водитель автомобиля Mercedes-Benz, который сбил сотрудника полиции и скрылся с места происшествия.

В Уфе полиция объявила о розыске водителя элитной иномарки, который сначала нарушил правила дорожного движения, а затем сбил сотрудника полиции и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Дорожное происшествие произошло накануне, 3 ноября, днем на улице Менделеева. По данным ГИБДД, пострадал заместитель командира взвода полка ДПС столичного ГИБДД, ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

