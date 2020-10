Глава ГИБДД Башкирии объяснил рост смертности в ДТП отсутствием тротуаров и освещения

Динар Гильмутдинов, отвечая на вопрос о критике Радием Хабировым Минтранса за рост смертности на дорогах отметил, что сейчас главная проблема — наезд на пешеходов.

Главный госавтоинспектор республики в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» отметил, что на сегодняшний день идет снижение количества аварий — на 300-400, чем в прошлом году, а также раненных — на 500 человек. Тем не менее, количество смертей не снижается, а остается на том же уровне, что и в прошлом году. По словам главы ГИБДД, в этом году на дорогах республики скончались 101 пешеход. — Да, статистика плохая. Сейчас в республике делается много замены асфальта, ставятся камеры, знаки. Одна из главный проблем — пешеходы на дорогах. Есть нюансы, когда нет тротуаров, освещения, особенно сейчас, когда начинаются дождь и слякоть. Человеческий фактор приоритетный в данном виде происшествий, когда водитель видит, что дорога скользкая или видимость плохая, он превышает скорость, — отметил Динар Гильмутдинов. Ранее глава Башкирии Радйи Хабиров раскритиковал Минтранс республики за выскоую сметрность на дорогах. Руководителю ведомства Алану Марзаеву он за неудовлетворительную работу пригрозил увольнением.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter