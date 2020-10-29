Глава ГИБДД Башкирии объяснил рост смертности в ДТП отсутствием тротуаров и освещения

Главный госавтоинспектор республики в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» отметил, что на сегодняшний день идет снижение количества аварий — на 300-400, чем в прошлом году, а также раненных — на 500 человек. Тем не менее, количество смертей не снижается, а остается на том же уровне, что и в прошлом году. По словам главы ГИБДД, в этом году на дорогах республики скончались 101 пешеход.