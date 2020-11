За прошедшие сутки на дорогах республики произошло восемь автомобильных аварий. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Так, накануне днем в городе Ишимбай в результате ДТП две местные жительницы попали в больницу. Авария произошла на пересечении улиц Блохина и Жукова. 36-летняя жительница за рулем иномарки Renault Sandero Stepway столкнулась с автомобилем марки Ford Mondeo, за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате аварии две женщины 68 и 37 лет, находящиеся в разных автомобилях, были госпитализированы в больницу.

