Мошенники пытаются нажиться на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Сегодня, 2 апреля, стало известно, что в Екатеринбурге участились случаи обмана пожилых людей мошенниками, которые предлагают установить пожарную сигнализацию якобы по льготным ценам. Об этом сообщило информагентство «Новый город».

Аферисты сообщают, что эта акция проводится после трагедии в Кемерово, где 25 марта в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Установить пождарную сигнализацию пенсионерам предлагают якобы с большой скидкой за 16 тысяч рублей, хотя точно такое же устройство можно приобрести в магазине за 150-300 рублей.

От мошенников уже пострадала 82-летняя жительница Екатеринбурга, в частный дом которой зашли некие люди в униформе, представившиеся компанией по установке пожарной сигнализации.

- У них были с собой бланки. Они сказали, что в доме необходимо установить пожарную сигнализацию. Стоимость 16 тысяч, но для льготников – 5 600. Родственница, слава богу, сказала, что при себе денег нет. Они оставили свой номер телефона. Точно такой же прибор можно купить за 150 рублей! А установка – это одна минута, два самореза ввинтить и готово, – пояснила женщина.

Журналистам удалось дозвониться до предприимчивых товарищей. На вопрос, позволяет ли ему совесть обманывать пенсионеров, мужчина заявил, что никого не обманывает.