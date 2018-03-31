Неделя в Башкирии: Трагедия в Кемерово, опилки, Кубок Гагарина и выборы

Медиакорсеть напоминает о наиболее важных событиях и самых интересных материалах недели.

Главным событием недели стала трагедия в Кемерово, после которой во всех регионах страны, в том числе и в Башкирии, стали внимательнее смотреть на вопросы безопасности в местах массового пребывания людей.

Эта трагедия стала поводом для анализа ее причин, как считает эксперт Медиакорсети инженер-проектировщик систем пожарной защиты Константин Кузнецов, пожары неизбежны, пока несоблюдение правил противопожарной безопасности выгодны.

Во вторник, 27 марта, Медиакорсеть обратила внимание на точечную застройку административного здания у дома № 8 на улице Архитектурная в Уфе. Горожане получили ответы из различных инстанций, что стройка носит самовольный характер, но это не остановило стройку. Уфимцы утверждают, что все дело в том, что застройщик и чиновник надзорного органа (госкомжилнадзора) являются родственниками. В пресс-службе ведомства ситуацию прокомментировали, но этот момент в ответе опустили.

В этот же день «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. А главный тренер уфимского клуба Эркка Вестерлунд сказал, что его дальнейшее нахождение в клубе пока остается под вопросом.

В среду, 28 марта, мы рассказали о том, как в Башкирии провели траурные мероприятия из-за трагедии в Кемерово. А сотрудники минэкономразвития России провели в Уфе выездное совещание, в котором попытались найти способы для роста инвестиций в стране. Почитайте наш репортаж.

В четверг, 29 марта, Медиакорсеть опубликовала результаты анализа проб снега, взятых в деревнях Грибовка, Дорогино, Светлая и рядом с заводом «Кроношпан». Спойлер: нашлось много опилок.

В пятницу, 29 марта, в минэкологии сообщили, какие деревни в Башкирии могут подвергнуться паводку.

Медиакорсеть опубликовала рейтинг застройщиков региона, основываясь на данных Единого реестра застройщиков.

Телеграм-канал «Незыгарь» включил Башкирию в зону риска после трагедии в Кемерово, в число регионов, которые могут подвергнуться проверке и возможным кадровым перестановкам во власти. Впрочем, политологи с этим не совсем согласны.