В Уфе 21-летний парень был сильно избит за шум во дворе

По данным ведомства, на пострадавшего напал 44-летний мужчина за шум во дворе в Сипайлово. Молодой человек находился в беспокойной компании, которая отдыхала в позднее время в минувшие выходные.

Между нападавшим и 21-летним потерпевшим возник конфликт, во время которого мужчина ударил второго несколько раз. В результате парень попал в больницу с множественными телесными повреждениями, у него медики констатировали черепно-мозговую травму и гематомы лица.