В Уфе 21-летний парень был сильно избит за шум во дворе
2 марта, 08:43ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В МВД по Башкирии сообщили, что напавший уже задержан.
По данным ведомства, на пострадавшего напал 44-летний мужчина за шум во дворе в Сипайлово. Молодой человек находился в беспокойной компании, которая отдыхала в позднее время в минувшие выходные.
Между нападавшим и 21-летним потерпевшим возник конфликт, во время которого мужчина ударил второго несколько раз. В результате парень попал в больницу с множественными телесными повреждениями, у него медики констатировали черепно-мозговую травму и гематомы лица.
Напавшего задержали по горячим следам, пока что против него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью, степень тяжести еще предстоит определить.
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