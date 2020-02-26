В Башкирии 40-летняя женщина добровольно отказалась от дочки-отличницы и избила её
26 февраля, 18:00ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Черствость женщина поразила даже опытных полицейских.
В городе Салавате возбуждено уголовное дело против 40-летней женщины, подозреваемой в избиении дочки.
Как следует из материалов дела, около года назад женщина лишилась работы и стала слишком часто выпивать. Злость за свои проблемы она вымещала на дочери-подростке. Как рассказали соседи, она била девочку и даже таскала ее за волосы, хотя та хорошо училась и старалась не огорчать мать.
В органы опеки обратились с жалобой школьные учителя, заметившие синяки у девочки. Её забрали из семьи и поместили в приют, предложив матери лечиться от алкоголизма и устроиться потом на другую работу. Однако женщина отвергла предложения.
В итоге против нее было заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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