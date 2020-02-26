В Башкирии 40-летняя женщина добровольно отказалась от дочки-отличницы и избила её

Как следует из материалов дела, около года назад женщина лишилась работы и стала слишком часто выпивать. Злость за свои проблемы она вымещала на дочери-подростке. Как рассказали соседи, она била девочку и даже таскала ее за волосы, хотя та хорошо училась и старалась не огорчать мать.