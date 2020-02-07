«Не знаю, что нашло»: избивший сотрудницу микрозаймов из Башкирии дал комментарий

Мужчина не смог дать внятное объяснение своему жестокому поступку. «Определенных мотивов не было, не знаю, необъяснимая даже ситуация. Спонтанно все вышло», – прокомментировал задержанный.

Когда его спросили, почему он так жестоко пинал сотрудницу офиса, тот ответил, что у него нет объяснений. «Не знаю, что на меня нашло», – заявил нападавший журналистам ГТРК-Башкортостан. Похищенные деньги злоумышленник потратить не успел, лишь малую часть положил на оплату кредита.

Медиакорсеть передавала, что жуткое происшествие случилось 6 февраля в Нефтекамске. Жестокие кадры избиения беспомощной сотрудницы офиса микрозаймов быстро распространились в социальных сетях. Его добычей стали 44 тысячи рублей.