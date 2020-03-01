Молодого уфимца жестоко избили

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Жестокий инцидент произошел 29 февраля в микрорайоне Сипайлово.
Вчера, 29 февраля, в уфимском микрорайоне Сипайлово был жестоко избит 21-летний молодой человек. По данным пресс-службы МВД по РБ, парень сейчас находится в больнице с серьезными травмами.
Как удалось выяснить позднее, между избитый ввязался в драку с 44-летним местным жителем. Мужчина избил парня так, что у него теперь черепно-мозговая травма и большое количество гематом на лице.
Мужчина задержан, он признался в содеянном. Его ждет уголовное преследование по закону.
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