За год бензин в России подорожал на 7,2 процента

Стоимость литра дизельного топлива составила 40,49 рублей.

Средние потребительские цены на бензин в России с 18 по 24 декабря поднялись на десять копеек и составили 39,11 рубля за один литр, сообщает Росстат. Цена на дизельное топливо поднялась на 23 копейки и сейчас литр дизтоплива стоит 40,49 рубля.

Так, с начала года бензин подорожал на 7,2 процента, а дизельное топливо на 9,9 процентов.

Средняя потребительская цена на АИ-76/АИ-80 выросла на 15 копеек и составила 35,52 рубля за литра, а стоимость бензина АИ-92/АИ-93/АИ-95 стоят 38,01 рублей и 41,09 рублей.