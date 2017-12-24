Вслед за «Башнефтью» цены на бензин повысил и «Лукойл»

На 25 копеек подорожал бензин марки АИ-92 ЭКТО.

Автолюбители сообщают об очередном повышении цен на бензин. На этот раз на заправках «Лукойла». Топливо марки АИ-92 ЭКТО – с 37,20 рублей за литр и до 37,45 рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что 22 декабря «Башнефть» в четвертый раз за месяц подняла цены на бензин. Всего в этом году они повышали цены около 14 раз, чем вызвали серьезное автолюбителей. Литр самого распространённого АИ-92 стоит 36,70, АИ-95 – 39,20, дизельное топливо преодолело отметку в 40 рублей (40,10).