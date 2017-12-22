«Покер» от «Башнефти»: В Уфе четырежды за месяц выросли цены на бензин

«Башнефть» сделала новогодний "сюрприз" для автовладельцев.

В Башкирии на АЗС «Башнефти» вновь отмечено повышение цен на бензин. За последние четыре недели это уже четвёртый подобный случай. В этот раз цены вновь поднялись на 30 копеек, теперь литр самого распространённого АИ-92 стоит 36,70, АИ-95 – 39,20, дизельное топливо преодолело отметку в 40 рублей (40,10). Цены на другие виды топлива на АЗС «Башнефти» смотрите в таблице.