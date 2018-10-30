Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
На соцзащиту населения Башкирии до 2020 года дополнительно направят 1,5 млрд рублей
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
63fb4bb2c9758d07e99674186f0e9dec

На соцзащиту населения Башкирии до 2020 года дополнительно направят 1,5 млрд рублей

Сегодня, 18:31ЭкономикаРустэм Башкирцев
Читайте
также
Появилось видео задержания зампрокурора Башкирии Олега Горбунова
Общественник из Нефтекамска обратился с открытым видеообращением к Радию Хабирову
Виктория Валикова: Три самые важные вещи - тапочки, компьютер и шампунь от блох
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина