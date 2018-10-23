Доходы консолидированного бюджета Башкирии составили 175 миллиардов рублей

Минфин Башкирии обнародовал данные о том, как за истекшие 9 месяцев текущего года исполнялся консолидированный (общий – республиканский, городские, местные бюджеты) бюджет.

По состоянию на 1 октября 2018 года общая сумма доходов консолидированного бюджета составила 174,7 миллиардов рублей. По сравнению с этим же периодом прошлого года рост составил 26,4%. Основная часть поступлений – налоговые и неналоговые платежи: 1417,4 млрд рублей или 82,3% от всех поступлений. Основные источники доходов консолидированного бюджета следующие:

- Налог на прибыль организаций – 55,7 млрд рублей (37,8% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов),

- Налог на доходы физических лиц – 38,1 млрд рублей (25,9%),

- Акцизы – 14,9 млрд рублей (10,1%),

- Налоги на имущество – 13,6 млрд рублей (9,2%),

- Налоги на совокупный доход – 6,0 млрд рублей (4,1%).

По сравнению с этим же периодом прошлого 2017 года увеличились поступления:

- налога на прибыль организаций – на 23,1 млрд рублей или в 1,7 раза. В основном это увеличение поступлений связано в связи с разовым платежом в виде возмещения убытков по мировому соглашению между АФК «Система» и ПАО АНК «Башнефть»,

- налога на доходы физических лиц – на 3,8 млрд рублей или на 11,0%,

- налогов на имущество – на 1,8 млрд рублей или на 15,3%, - налогов на совокупный доход – на 0,6 млрд рублей или на 11,0%,

Снизились поступления акцизов на 0,3 млрд рублей или на 1,7%.

Расходы консолидированного бюджета Башкирии за 9 месяцев текущего года составили 138,0 миллиардов рублей. Рост расходов составил по сравнению с прошлым годом 11%. Основная часть расходов консолидированного бюджета Башкирии – «социалка» - 75,7% всех расходов.

Бюджет Башкирии (не консолидированный, а отдельно республиканский) исполнен за 9 месяцев текущего года со следующими параметрами:

Доходы - 149,4 миллиарда рублей (+29,5% к прошлому году),

Расходы - 116,6 миллиардов рублей (+10,4% к прошлому году),

Профицит - 32,8 миллиарда рублей.