Башкирский фермер cтал лицом кампании Россельхозбанка в поддержку российских аграриев

К ресторатору Аркадию Новикову и ведущей кулинарных шоу Юлии Высоцкой присоединились фермеры и артисты, писатели и путешественники, спортсмены и блогеры, представители других сфер деятельности из десятков регионов страны. Все они объединены желанием наглядно продемонстрировать высокое качество российских продуктов, а самих аграриев и их труд сделать популярными и модными. Таких «амбассадоров» уже почти 250. В Башкортостане лицом банка стал фермер Виталий Смирнов, которого жители республики могут увидеть в одном из 70 роликов, снятых в поддержку аграриев.
«Результат импортозамещения налицо. Сегодня в магазинах и ресторанах есть множество продуктов отечественного производства, и они – достойного качества. Для нас то, что было сделано в сельском хозяйстве за последние 10 лет – это гордость, и мы хотим, чтобы каждый россиянин знал о тех темпах, которыми развивается агробизнес, о тех трудолюбивых людях, которые двигают его вперёд и о том, какие вкусные продукты у них получаются. Поэтому мы решили объединить амбассадоров, которые так же, как и мы, радуются успехам аграриев и хотят искренне сообщить о них другим. Сельские труженники всегда в почёте на башкирской земле. Считаю, что регион должен знать своих героев», – сказал директор башкирского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Самсонов.
Совсем недавно, в марте, когда начиналась кампания, Аркадий Новиков и Юлия Высоцкая рассказывали про регионы, из которых натуральные фермерские продукты попали на уютную домашнюю кухню и в масштабный ресторанный бизнес.
Сегодня банк стал инициатором своеобразного рекламного «флешмоба» среди фермеров, рестораторов и фудблогеров, которые с гордостью рассказывают о том, чем занимаются – каждый в своём регионе. Одновременно в разных регионах на местных каналах выходит 70 различных телевизионных роликов. Героем одного из них и стал Виталий Смирнов, владелец фермы «Великолепный страус» в селе Инзелга Гафурийского района Башкирии.
«Я горжусь своей работой и своей фермой, которая уникальна не только выращиваемыми здесь экзотическими животными, но и является самым крупным контактным зоопарком в республике. Среди наших питомцев сейчас не только страусы – на ферме живут около 300 животных, на которых можно не просто посмотреть, но и покормить, погладить, пообщаться с ними. Я искренне хочу, чтобы агротуризм в регионе развивался и к нам приезжали не только жители Башкортостана. Поэтому мы с семьей планируем развивать здесь гостиничный бизнес, построить домики для отдыха – прекрасная природа к этому располагает. Кроме того, в планах развивать производство мясной продукции из страуса. Я знаю как непрост фермерский труд, но и вижу, насколько он необходим людям. Такое же, как и у меня, уважение к сельскому хозяйству, желание продвигать его я вижу и у Россельхозбанка», – отметил Виталий Смирнов.
В рамках коммуникационной кампании для продвижения российского АПК амбассадоры будут общаться с подписчиками в социальных сетях, устраивать для них конкурсы, делиться историями успеха, высказывать свою точку зрения в СМИ, станут участниками мероприятий, и этим спектр их действий далеко не исчерпывается.