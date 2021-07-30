Жилой комплекс на самый взыскательный вкус

Жилой комплекс на самый взыскательный вкус
Жилой комплекс на самый взыскательный вкус
Вчера, 16:36ЭкономикаФото: 1trest.ru
Детали, которые определяют качество жизни

Однообразные высотки и унылые дворы уходят в прошлое. Неравнодушные девелоперы наносят на карту Уфы концептуальные объекты, удобные для жизни. Прямо на стыке исторического и географического центров ГК «Первый Трест» возводит жилой комплекс нового поколения Grand&Grand.

Жилой комплекс Grand&Grand - это свежее решение для тех, кто хочет повысить качество своей жизни, не расставаясь с любимым районом. Ведь здесь каждая деталь призвана сделать вашу жизнь комфортнее. Подземный паркинг с лифтами, колясочные и велосипедные на первом этаже, системы водоочистки на кухне и централизованного кондиционирования – мы предусмотрели всё для удобства будущих жильцов. – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».

Это эксклюзивный проект, объединяющий все необходимое для нового уровня жизни. Модные и утонченные фасады снаружи и невероятно комфортные внутренние пространства — создают атмосферу уединенности и покоя для своих резидентов. Благодаря стилобату двор возвышается над парковочной частью, что гарантирует безопасность и покой жителей.

В комплексе доступны как просторные четырехкомнатные квартиры для больших семей, так и квартиры-студии для тех, кто только начинает самостоятельную жизнь. Широкий выбор планировок в ЖК Grand&Grand может порадовать самого искушенного покупателя, ведь планировочные решения имеют несколько вариантов даже в рамках одного типа квартиры. Почти во всех квартирах предусмотрена возможность индивидуальной планировки, которая позволит жителям комплекса организовать жилое пространство так, как они мечтают.

Если говорить о плюсах микрорайона, то в первую очередь – это уникальное расположение, завораживающие виды из окна, высокая транспортная доступность и развитая инфраструктура. В непосредственной близости находятся 4 торговых центра, продуктовый гипермаркет и строительный рынок, парк и 2 сквера для прогулок, кафе и рестораны для деловых и дружеских встреч, фитнесс-центр для тренировок, 9 детских садов, 2 лицея, гимназия и полилингвальная школа для образования ваших детей.

Также важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК Grand&Grand безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием счетов эскроу являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на счетах эскроу, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.

Узнать подробности о жилом комплексе Grand&Grand вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78.

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