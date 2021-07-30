Жилой комплекс на самый взыскательный вкус

В комплексе доступны как просторные четырехкомнатные квартиры для больших семей, так и квартиры-студии для тех, кто только начинает самостоятельную жизнь. Широкий выбор планировок в ЖК Grand&Grand может порадовать самого искушенного покупателя, ведь планировочные решения имеют несколько вариантов даже в рамках одного типа квартиры. Почти во всех квартирах предусмотрена возможность индивидуальной планировки, которая позволит жителям комплекса организовать жилое пространство так, как они мечтают.