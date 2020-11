Выгодный Trade-in от ГК «Первый Трест»: минус 2% на новую квартиру

О преимуществах этой услуги и о ее работе рассказывает менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест» Аида Галяутдинова.

На сегодняшний день на рынке недвижимости одна из наиболее популярных услуг является Trade-in. И это не удивительно, ведь это простое и удобное решение квартирного вопроса для тех, кто хочет быстро решить все формальности, связанные с поиском, продажей и покупкой недвижимости, имеет квартиру на вторичном рынке, но мечтает переехать в новый комфортабельный дом. О преимуществах этой услуги и о том, как она работает, рассказывает менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест» Аида Галяутдинова. -Чем Trade-in от «Первого Треста» привлекает покупателей? - Услуга Trade-in от ГК «Первый Трест» привлекательна для покупателей в первую очередь тем, что мы продаём вторичное жильё по рыночной стоимости в максимально короткие сроки. Мы одни из первых вышли на рынок недвижимости республики Башкортостан с такой концепцией. Большинство застройщиков, которые использовали эту программу ранее, принимали квартиры на баланс, но с большим дисконтом – в 15-20 %. Мы же принимаем квартиры на реализацию – то есть помогаем клиенту продать объект по максимально выгодной цене. - Сколько стоит эта услуга в ГК «Первый Трест»? - При покупке новой квартиры в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест» услуга по продаже вторичной недвижимости предоставляется абсолютно бесплатно. Мы берём на себя все расходы по юридическому сопровождению сделки, сбору документов и поиску покупателей. К тому же воспользовавшись услугой Trade-in до 31 декабря 2020 года вы получаете скидку 2 % на новую квартиру в одном из наших жилых комплексов. В среднем выгода на двухкомнатную квартиру по этому предложению составляет в районе 110 000 руб., а на трёхкомнатную квартиру около 200 000 руб. Это делает услугу Trade-in от ГК «Первый Трест» выгодной вдвойне и даёт вам возможность, либо снизить стоимость доплаты за новую квартиру, либо взять новую квартиру большей площадью, чем планировали изначально. - В чём преимущество покупки жилья именно по этой программе? - Неоспоримым преимуществом услуги Trade-in от ГК «Первый Трест» является полное сопровождение сделки нашими специалистами, что гарантирует юридическую чистоту и удобство сделки. - Есть ли какие-то ограничения по недвижимости, которую вы принимаете на реализацию? - Наша задача помочь людям продать жильё даже если это хрущёвка или комната. На реализацию также принимаются квартиры и загородные дома в радиусе 30 км. от города, и даже квартиры с обременением. - Купить квартиру в Trade-in можно в любом жилом комплексе ГК «Первый Трест»? - Да купить квартиру вы можете в любом нашем комплексе, на сегодняшний день в продаже большой выбор недвижимости в ЖК «Уфимский Кремль», КИК «На Успенской», клубном доме «Соты», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор». При этом воспользоваться услугой Trade-in вы можете как на квартиры в строящихся, так и в уже построенных домах. - Как обычно проходит процесс покупки новостройки с помощью Trade-in? - Всё очень просто! Вы приходите в офис продаж ГК «Первый Трест» и выбираете квартиру своей мечты. Потом наш оценщик проводит экспертизу квартиры, которую вы планируете продать. Если вы согласны с оценкой – заключаем договор. После этого вы бронируете понравившуюся квартиру, кстати срок брони с фиксацией стоимости для клиентов, решивших воспользоваться услугой Trade-in составляет 28 дней. Обе сделки – по продаже и по покупке –проводятся в режиме одного окна в один день. К тому же подать документы на регистрацию в Росреестр вы можете прямо из офиса компании ГК «Первый Трест», что очень экономит время. - Какие ещё услуги кроме Trade-in предоставляет ГК «Первый Трест»? - Покупая квартиру в одном из наших жилых комплексов вместе с услугой Trade-in вы можете воспользоваться материнским капиталом, жилищными сертификатами или ипотекой от 4,5%. Наш ипотечный брокер подберёт для вас оптимальные условия кредитования, ведь жилые комплексы ГК «Первый Трест» аккредитованы в 22 ведущих банках страны. Всех, кто заинтересовался услугой Trade-in мы ждём в офисах продаж по адресам г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, задать интересующие вопросы вы можете по телефону: 8 (347) 222-0-111. ГК «Первый Трест» входит в Топ-3 застройщиков Башкирии и строит в Уфе 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор».

