Выгодный Trade-in от ГК «Первый Трест»: минус 2% на новую квартиру

- Всё очень просто! Вы приходите в офис продаж ГК «Первый Трест» и выбираете квартиру своей мечты. Потом наш оценщик проводит экспертизу квартиры, которую вы планируете продать. Если вы согласны с оценкой – заключаем договор. После этого вы бронируете понравившуюся квартиру, кстати срок брони с фиксацией стоимости для клиентов, решивших воспользоваться услугой Trade-in составляет 28 дней. Обе сделки – по продаже и по покупке –проводятся в режиме одного окна в один день. К тому же подать документы на регистрацию в Росреестр вы можете прямо из офиса компании ГК «Первый Трест», что очень экономит время.