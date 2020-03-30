Посев гречки в Башкирии расширят до 100 тысяч гектаров
По данным министра сельского хозяйства РБ Ильшата Файзрахманова, ожидается дефицит озимой ржи.
Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Файзрахманов, выступая в брифинге, посвященном первоочередным мерам по устойчивости экономики региона, сообщил о ходе подготовки к весенним полевым работам. По его словам, уже скоро аграрии республики приступят к подготовке земли под озимую рожь на 2021 год.
- Озимая рожь будет в дефиците. Мы очень надеемся, что озимая этого года выживут и потерь не увидим. Хотя, сегодня солнечный день, а в Москве метель, снег три дня, температура -2. Через два дня эту погоду у нас ожидаем. Сразу скажу по погоде – апрель будет более влажный, июль более холодный, - сообщил глава ведомства.
По данным Файзрахманова, в этом году посевы гречневой культуры увеличатся до 100 тысяч га.
- Семена у нас есть, там где нет, думаю, перевалку сделаем, - сообщил он.