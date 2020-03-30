Власти уточнили, на сколько хватит запасов продовольствия в Башкирии
30 марта, 16:14ЭкономикаМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Об этом сообщил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Файзрахманов.
На сегодняшнем брифинге, посвященном первоочередным мерам по повышению устойчивости экономики республики, министр сельского хозяйства сообщил, что в Башкирии запасов продовольствия хватит на полгода, до нового сезона.
Он отметил, что несмотря на положение с коронавирусом, весенние полевые работы состоятся, активная фаза которой придется на 15 апреля – 25 мая.
- Если мы пропустим этот период, то, соответственно, останемся без продовольствия,- сообщил он.
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