Власти уточнили, на сколько хватит запасов продовольствия в Башкирии

На сегодняшнем брифинге, посвященном первоочередным мерам по повышению устойчивости экономики республики, министр сельского хозяйства сообщил, что в Башкирии запасов продовольствия хватит на полгода, до нового сезона.

Он отметил, что несмотря на положение с коронавирусом, весенние полевые работы состоятся, активная фаза которой придется на 15 апреля – 25 мая.