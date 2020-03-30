Аграрии Башкирии должны освоить 1 млрд рублей за текущий апрель

Башкирия, несмотря на ситуацию с карантином вследствие распространения коронавируса, активно готовится к следующему полевому сезону. По данным министра сельского хозяйства, весенние полевые работы стартуют с 15 апреля. Один из ключевых моментов – подготовка удобрений.

- Если в прошлом году на эту дату было куплено удобрений 25,5 тысячи тонн в действующем веществе, то на сегодня уже куплено 40,6 тонны. План у нас был 66. Но учитывая, что деньги у нас выделены, план мы ставим более 80 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем веществе, - сообщил глава минсельхоза Ильшат Фазрахманов.

По словам главы ведомства, добавили 250 млн рублей на развитие животноводства. Итого на эту сферу в этом году будет потрачено около 2 млрд рублей. Как объясняет Фазрахманов, это связано «с увеличением цены на зарубежного скота». Итого - поддержка животноводства из республиканского бюджета по сравнению с прошлым годом выросла на 41,4 процента.

Министр также отметил, что за апрель аграрии должны освоить около 1 млрд рублей.