Из Уфы в Китай отправили 1,3 тысячи тонн рапсового масла транзитом через Находку

ООО «Чишминский МЭЗ» на днях приступил к переработке очередной партии семян рапса, специально для поставок его в Китай. В предыдущие годы отгрузка продукта осуществлялась на прибалтийские заводы для последующего производства биодизельного топлива. В 2018 году в Чишмах переработали на масло 11,4 тыс. тонн рапса, в 2019 году — 9,6 тыс. тонн, в 2020 году — 14,1 тыс. тонн.