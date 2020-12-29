В духе времени. Как развивается научный потенциал уфимских инжиниринговых компаний

С 2015 года начала отсчет своей деятельности её собственная компания - Научно-исследовательский и проектный институт «ПЕГАЗ». Всё это время Алёна не прекращала работать по совместительству ведущим научным сотрудником УГНТУ. На её счету – десятки патентов и авторских свидетельств на изобретения, четыре монографии, 44 статьи в ведущих рецензируемых журналах и 56 статей в сборниках трудов.