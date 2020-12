В духе времени. Как развивается научный потенциал уфимских инжиниринговых компаний

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, новые возможности открылись в области разработки технологий, технологического оборудования в нефтегазовом секторе.

Сейчас уже, пожалуй, не осталось ни одной страны и ни одного континента, которые не затронула бы пандемия коронавируса. Ведущие экономики мира демонстрируют значительно снижение валового внутреннего продукта. Затруднено международное сотрудничество, закрыты границы, нарушена логистика, частично закрывается производство. При этом можно вполне уверенно говорить: настало время смелых инновационных идей, применение которых помогло открыть новые возможности в некоторых отраслях экономики. Именно такая обнадеживающая ситуация складывается, к примеру, в области разработки технологий, технологического оборудования в нефтегазовом секторе. В числе российских компаний, которые сделали ставку на развитие человеческого потенциала, идей и разработок ведущих представителей российского научного и профессорского сообщества, достойное место занимает уфимский проектный институт - НИПИ «ПЕГАЗ». Несколько лет назад эксперты отмечали, как положительно повлияла на развитие отечественных технологий санкционная политика западных стран. Стартовала политика импортозамещения, был сделан акцент на использование российских технологий и оборудования на отечественном рынке. Ситуация с пандемией тоже не сломила российскую науку и технологии, а фактически дала новый импульс их развитию, прокомментировала ситуацию в беседе с корреспондентом Mkset руководитель уфимского НИПИ «ПЕГАЗ» Алёна Чиркова. Кстати, биография самой Алёны представляет собой пример целеустремленного развития личности. Совсем недавно, в декабре 2020 года, ей была присуждена ученая степень доктора технических наук, согласно приказу, опубликованному на сайте Министерства образования и науки РФ. Защита её докторской диссертации на тему «Прочность и ресурс квазимногослойных оболочек, сформированных в процессе эксплуатации нефтегазового оборудования» прошла на диссертационном совете при Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Если заглянуть чуть дальше в прошлое, то выяснится, что этот же вуз Алёна окончила ранее по специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов». С 1998 по 2013 работала преподавателем УГНТУ. В 2001 году основала компанию НПЦ «ТЕХПРОЕКТ», ставшую базовой для развития компетенций в области нефтегазохимии. Основными компетенциями компании стали: разработка технических проектов на нестандартное оборудование, экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, иной документации, а также разработка эксплуатационной документации. Алёна Чиркова Photo: Mkset.ru С 2015 года начала отсчет своей деятельности её собственная компания - Научно-исследовательский и проектный институт «ПЕГАЗ». Всё это время Алёна не прекращала работать по совместительству ведущим научным сотрудником УГНТУ. На её счету – десятки патентов и авторских свидетельств на изобретения, четыре монографии, 44 статьи в ведущих рецензируемых журналах и 56 статей в сборниках трудов. Молодой энергичный руководитель вдобавок провела защиту шести диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук, все они были утверждены Высшей аттестационной комиссией. Известно также, что Алёна Чиркова является соавтором многотомного издания «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты» под руководством Сергея Шойгу. Справка Mkset НИПИ «ПЕГАЗ» – технологическая инжиниринговая компания, выполняющая полный комплекс работ по проектированию и разработке, производству и поставке, наладке и вводу в эксплуатацию объектов добычи нефти и газа, транспортировки, переработки и хранения в нефтяной, газовой и химической отраслях промышленности, в рамках полного цикла реализации проектов. Созданный в стенах УГНТУ проектный институт сегодня выполняет полный комплекс услуг EPC контрактора, начиная от технологических и ценовых аудитов, разработки обоснований и базовых проектов, и заканчивая комплектацией, поставкой оборудования и материалов, строительством объектов и вводом их в эксплуатацию.

