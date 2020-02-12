«Потенциал огромный»: в Уфе будут исследовать вопрос о сокращении городских лесов

По словам чиновника, это работа, которую еще предстоит сделать — определить границы зеленых зон, потенциал по застройке города, который еще не исчерпан на полуострове, сформировать качественный зеленый каркас Уфы.

— В городах-миллионниках это называется городские леса. Они составляют от 3 до 5 тысяч гектаров в среднем по России. В Уфе они составляют 21 тысячу. Чем Уфа так сильно отличается от других городов? Вывод один. Нам нужна какая-то нировская [научно-исследовательская — прим. Медиакорсети] работа, которая обосновала бы расположение этих городских лесов, их видовой, сортовой состав и то, каким образом они работают.

Как подчеркнул Олег Байдин, у городских лесов может быть только две функции — защита («мы должны понимать, где они должны стоять и какую функцию несут, исходя из сорта и вида деревьев) и уникальные природные образования, которые ценны сами по себе. В ближайшем будущем специалистам предстоит провести масштабную ревизию зеленых зон города, что, видимо, решит их судьбу.

— Эта работа ждет своего исполнителя. Коллеги по генплану должны были этот материал получить как исходный, но сегодня его в Уфе нет и им будет достаточно сложно прорабатывать эту тематику. В том числе и то, о чем было упомянуто — стык застройки и зеленых насаждений. Что там происходит? Вы все ходите по городу и видите: застройка погружается в эту зелень, там и гаражи, и погреба, и непонятно что. И это не очень безопасная зона. Стандартным решением является следующее: обязательно должна быть транспортная магистраль того или иного уровня, которая зонирует зеленые насаждения и застройку, то есть четкие границы. Без границ возникают размытые странные зоны, где происходит все, что угодно. Зачастую нерешенным остаются вопросы талых вод, деградации почв, вымывания в силу геологического строения, возникает и деградация склонов. Это большая работа, она требует решения, потенциал зеленых насаждений у нас огромный. Нам есть с чем работать.

На вопрос о том, насколько это сократит объем зеленой зона Уфы, Олег Байдин уточнил, что ответ «будет дан научной работой, это же не бухгалтерия».

— Безусловно, все те зеленые массивы, которые сейчас находятся в городе, будут отнесены к той или иной функции — зеленой, защитной и т. д. В части предложений — нужно доанализировать зеленые массивы в вашем городе, потому что объемы по сравнению с другими городами России у вас просто огромный. Надо понимать, что есть зеленые насаждения в очень хорошем состоянии, приносящие положительный экологический эффект, а есть территории, за которыми нужен уход — и они должны стать рекреационными зонами.

Сами по себе зеленые насаждения, особенно в части, прилегающей к жилой зоне, не несут интереса для жителей, если это не благоустроенная территория, если там не появляются пешеходные дорожки, комфортные и безопасные площадки для спорта, досуга, животных.

То есть те большие зеленые насаждения, которые сохраняем пятнами, те стыковочные зоны между зелеными насаждениями и жилыми площадями будем предлагать передавать в рекреационную функцию, чтобы за ними был уход, чтобы для жителей это были дополнительные зоны для проведения личного досуга, — отметил руководитель АПО территориального развития Института Генплана Москвы Александр Котенков.

С требованием ни в коем случае не допустить возможное сокращение городских лесов, не сдерживая эмоций, выступил руководитель Аппарата общественной палаты Башкирии, публицист Шамиль Валеев:

- При попытках распланировать, «инвентаризировать» и сделать ещё какую-нибудь «архитектурную», а на самом деле продевелоперскую вещь, например, с парком Лесоводов Башкирии или с городскими лесами на участке от ипподрома Акбузат до Трамплина, я сам лично, как гражданин с некоторыми навыками, буду участвовать во всех законных способах защиты уфимского леса от гнусных посягательств. Перекидывайте Уфу за реку, хватит мусолить полуостров, развивайте равномерно, не создавайте вокруг мегаполиса удушливое кольцо горизонтальных гетто, как в одном городе с рыдающим мэром. Бережно храните структуру и душу нашего города, без отпечатков и проекций. Уфа - зелёный город. А не голубой и не коричневый, - написал Шамиль Валеев в своем Facebook.

Напомним, накануне на пресс-конференции был представлен проект нового генерального плана Уфы, который планируется принять до конца 2020 года. Именно он станет ключевым документом, согласно которому будет развиваться столица региона в ближайшие 20 лет. С тремя вариантами развития города можно ознакомиться на сайте.