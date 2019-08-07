Такой потенциал грех не использовать: в правительстве Башкирии снова обсудили туризм

Накануне, 6 августа, в Доме Республики прошло совещание, посвященное развитию туризма. Врио главы Башкирии Радий Хабиров настроил аудиторию на серьезный разговор, пообещав, что будет этой сферой заниматься постоянно.

- Уникальному туристическому потенциалу, которым мы обладаем, к сожалению, не соответствуют ни инфраструктура, ни информирование, ни всё остальное, - отметил руководитель республики. - Для развития якорных точек по этой теме нужно время. При этом надо насыщать содержанием то, что уже имеется. Мы с вами единодушны в одном: такой высокий потенциал грех не использовать».

Разговор на совещании шел о Концепции развития туризма в республике, вокруг которого планируется создавать уникальные туристические объекты, проводить крупные события, и в целом налаживать системную работу по деловому туризму - формировать инфраструктуру, комплексные турмаршруты «под ключ», продвинуть наши туристические продукты на внешний рынок.

Есть позитивные новости: в общенациональном туристическом рейтинге Башкирия попала в Топ-10 регионов-лидеров, в том числе по объему туристического потока, размеру платных услуг населению в сфере туризма, числу гостиниц, санаториев и т.д.