Потенциал для достойной жизни: Хабиров сообщил о росте реальной зарплаты в Башкирии

Сегодня, 21 августа, врио главы Башкирии Радий Хабиров через соцсети обратился к жителям региона с постом об уровне зарплаты. Поводом для этого стали свежие статистические данные, в соответствии с которыми за последние полгода Башкирия среди других регионов ПФО переместилась по начисленной зарплате – с пятого места на третье, а по реальной зарплате – даже на первое место.

При этом руководитель республики уточнил, что это не повод почивать на лаврах, поскольку пока не все сограждане довольны своими доходами. Однако это, по его мнению, потенциал для достойной жизни.

Радий Хабиров предложил расценить эти данные как стимул для того, чтобы каждый житель региона поддерживал планомерный и уверенный рост в зоне своей ответственности.