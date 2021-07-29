Давайте меняться! Как работает квартирный трейд-ин

Но есть фактор, который останавливает многим из нас - чтобы купить новую квартиру вначале необходимо продать старую. Кто-то не знает с чего начать, кого-то пугают постоянные звонки и чужие непонятные люди, которые хотят посмотреть квартиру, кто-то боится, что его обманут. И тут возникает вопрос, что делать?
Самый простой способ решить этот вопрос – это воспользоваться услугой Трейд-ин от застройщика. Что это за услуга? В чём её преимущество? И как она работает нам рассказала Аида Галяутдинова, менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Трейд-ин ГК «Первый Трест».
Кому подходит Трейд-ин?
Трейд-ин облегчит жизнь тем, у кого уже есть своё жильё, но хочется его поменять. Например, расширить жилплощадь, сменить район на более престижный или в рамках своего района переехать в более комфортабельный новый дом.
В чём преимущество покупки жилья через Трейд-ин?
- Кроме подбора новой квартиры в одном из наших жилых комплексов, мы берём на себя все заботы клиента и оказываем профессиональную помощь в продаже имеющейся недвижимости, привлекая для этого все возможности компании: размещение объявлений, переговоры с потенциальными покупателями, показы квартиры и конечно же документальное оформление сделок. Такой подход гарантирует вам чистоту и удобство сделки.
Сколько стоит услуга Трейд-ин в ГК «Первый Трест»?
- Для клиентов ГК «Первый Трест» услуга по продаже вторичной недвижимости предоставляется абсолютно бесплатно[1]. Компания берёт на себя все расходы по юридическому сопровождению сделки, сбору документов и поиску покупателей. Плюс воспользовавшись услугой Trade-in вы получаете дополнительную скидку 2 %[2] на новую квартиру в одном из наших жилых комплексов. В среднем выгода на двухкомнатную квартиру по этому предложению составляет в районе 110 000 руб., а на трёхкомнатную квартиру около 200 000 руб. Такие преференции делают услугу Trade-in от ГК «Первый Трест» выгодной вдвойне и дают вам возможность, либо снизить стоимость доплаты за новую квартиру, либо взять новую квартиру большей площадью, чем планировали изначально.
Есть ли какие-то ограничения по недвижимости, которая принимается на реализацию по программе Трейд-ин?
- Наша задача помочь людям продать жильё даже если это хрущёвка или комната. На реализацию также принимаются квартиры и загородные дома в радиусе 30 км. от города, и даже квартиры с обременением.
Купить квартиру в Trade-in можно в любом жилом комплексе ГК «Первый Трест»?
- Да купить квартиру вы можете в любом нашем комплексе, где есть свободные квартиры от застройщика. На сегодняшний день в продаже большой выбор недвижимости в наших жилых комплексах: ЖК Grand&Grand, ЖК «Новатор» и «Уфимский Кремль». При этом воспользоваться услугой Trade-in вы можете, как на квартиры в строящихся, так и в уже построенных домах.
Как обычно проходит процесс покупки новостройки в Trade-in?
- На пути к новой квартире вам нужно сделать всего несколько простых шагов! Вы приходите в офис продаж ГК «Первый Трест» и выбираете квартиру своей мечты. После чего наш оценщик проводит экспертизу квартиры, которую вы планируете продать. Если результат оценки вас устраивает – заключаем договор и бронируем понравившуюся вам квартиру. Кстати срок брони с фиксацией стоимости для клиентов, решивших воспользоваться услугой Трейд-ин составляет целых 28 дней. После заключения договора наши специалисты начинают поиск покупателей на вашу квартиру, и когда покупатели найдены юристы ГК «Первый Трест» готовят договора на покупку новой и продажу старой квартир. Что немаловажно обе сделки мы проводим в один день в режиме одного окна.
Какие ещё услуги кроме Трейд-ин предоставляет ГК «Первый Трест»?
- Покупая квартиру в одном из наших жилых комплексов вместе с услугой Трейд-ин вы можете воспользоваться материнским капиталом, жилищными сертификатами или ипотекой. В том числе и программами с государственным субсидированием: Льготная ипотека от 7%, Семейная ипотека от 4,5%, и Военная ипотека от 5,85%.
Более подробную информацию о услуге Трейд-ин вы можете получить в наших офисах продаж: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия, 15 к. 1, а также по телефону: 8 (347) 222-0-111.
Справка о компании
ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 400 000 кв. м в Уфе - это 5 жилых комплексов: ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК «Новатор» и ЖК Grand&Grand.
[1] Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Первый Трест».
[2] Акция действует по 31 августа 2021. Подробности в офисах продаж и по телефону 8 (347) 222-0-111.