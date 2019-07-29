В Башкирии обнаружено значительно больше фальшивых денег

Сегодня, 29 июля, представители отделения — Национального банка по РБ Уральского главного управления Центробанка России сообщили свежие сводки об обнаруженных поддельных купюрах. По данным за первое полугодие текущего года, в Башкирии их было выявлено 136 штук.

Примечательно, что год назад этот показатель был на 48% ниже.

Как уточнила представитель Центробанка Гульназ Абузарова, наиболее часто фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры, их в числе фальшивок – 81%.

Популярностью у мошенников также пользуются тысячные и двухтысячные купюры. Однако тысячных на сей раз было выявлено меньше, чем в прошлом году (14 вместо 18). Двухтысячных фальшивок обнаружено 10 штук.

Кстати, для определения подлинности денежных купюр можно использовать мобильное приложение «Банкноты Банка России». Его новая версия содержит информацию о защитных признаках купюр номиналом 1000, 5000 рублей модификации 2010 года. а также 2000 рублей, вступивших в обращение с конца 2017 года.